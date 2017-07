Antwerpse politie beëindigt illegaal pokertornooi in Deurne

Deurne - De Antwerpse politie heeft samen met de kansspelcommissie een illegaal pokertornooi beëindigd in Deurne. Bij de inval werden negen personen aangetroffen en werd er onder meer 3.000 euro speelgeld in beslag genomen.

Na onderzoek van de lokale recherche, afdeling leefmilieu, voerden speurders dinsdagavond een huiszoeking uit samen met het wijkteam uit de regio oost, het snelleresponsteam (SRT) en leden van de kansspelcommissie.

De actie kaderde in een illegaal pokertornooi dat aan de gang was. Zoals verwacht waren de gokspelen volop aan de gang in een pand in de Du Montstraat in Deurne.

3.000 euro speelgeld

Bij de inval, die zonder enige weerstand van de betrokken verliep, werden negen personen aangetroffen. De twee organisatoren van het illegale tornooi werden ter plaatse aangehouden, maar zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. De spelers, acht mannen en een vrouw (allen tussen 22 en 45 jaar), mochten na een verhoor beschikken. Tegen hen werd een proces-verbaal opgesteld.

Alle aanwezig personen werden gecontroleerd. Naast een aantal persoonlijke bezittingen, nam de politie ook twee pokertafels in beslag, twaalf aluminium pokerkoffers met als inhoud 500 casinochips (foto) en 3.000 euro aan speelgeld.