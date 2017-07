Dinsdagavond speelde Wouter Deprez een allerlaatste keer zijn voorstelling “Bloemen, bijen en borstbollen” in het Rivierenhof in Deurne. Onze zomerreporter Catherine was erbij en polste bij Deprez hoe het nu gaat met zijn vrouw, en bij het publiek wat zij ervan vonden. Voor zij die zelf iemand kennen die vecht tegen kanker of die deze strijd jammer genoeg verloren heeft, had deze voorstelling een speciale betekenis.