Werken verkeersveiligheid nabij jeugdlokalen van start

Mechelen - Vanaf 1 augustus gaat een aannemer in opdracht van de stad aan het werk om de verkeersveiligheid in de nabijheid van vier jeugdlokalen te verbeteren. De stad heeft hiervoor 135.000 euro veil.

Na de aanpak van de schoolomgevingen maakt de stad nu ook werk van het verkeersveiliger maken van het openbaar domein in de directe omgeving van jeugdlokalen. Hiermee wil het stadsbestuur de veiligheid van de kinderen en jongeren vergroten. Aannemer Wegeplant start de werken – die een maand in beslag nemen – vanaf 1 augustus op de volgende locaties en data:

- Oude Antwerpsebaan 205 - Scouts en Gidsen Heilig Kruis: van 1 augustus tot ongeveer 3 augustus

- Kruisbaan 123 - Gidsen Parsifal: van 3 augustus tot ongeveer 15 augustus

- Geerdegemstraat 80-82 - Scouts en Gidsen Thila Coloma: van 16 augustus tot ongeveer 29 augustus

- Kerkhoflei 41 - Scouts Sint-Gummarus & Gidsen OLV: van 21 augustus tot ongeveer 30 augustus

“Kinderen die naar een jeugdbeweging gaan moeten dat op een veilige manier kunnen doen. Daarom dat we de jeugdverenigingen jaarlijks subsidiëren voor het verbeteren van hun infrastructuur”, zegt schepen van Jeugd Greet Geypen.

De aanpak voor de herinrichting van de omgeving van de jeugdlokalen is gelijkaardig aan deze voor de schoolomgevingen in Mechelen. “De focus wordt voornamelijk gelegd op het herkenbaar maken van de toegang tot de jeugdlokalen in het straatbeeld en het verkeersveiliger maken van deze toegang”, zegt schepen van Openbare Werken Christiaan Backx. “Alle vier de jeugdbewegingen krijgen aan de zijde van de toegang, een verbreed voetpad. Hierdoor ontstaat er meer opstelruimte, waardoor de rijbaan versmald wordt en zal fungeren als snelheidsremmer.”

Dit initiatief past tevens binnen het fietsvriendelijk beleid van de stad, waar geïnvesteerd wordt in veilige fietspaden, fietsenstallingen en duidelijkere signalisatie.