Justin Bieber kiest voor Belgische mode

De Canadese popster Justin Bieber, die onlangs de rest van zijn ‘Purpose’-tour annuleerde zonder duidelijke reden, heeft het voor Belgische mode. Hij werd begin juli met een sweater van het Antwerpse label Flâneur gefotografeerd.

Het Antwerpse spaghettirestaurant Flâneur op het Zuid maakt sinds enkele weken eigen merchandise op vraag van enkele enthousiaste klanten. En ook niemand minder dan ‘Sorry’-zanger Justin Bieber is fan. Hij flaneerde begin deze maand met een donkergroene hoodie met het woord ‘flaneur’ erop door de straten van het Australische Aubrun. Hij combineerde het kledingstuk met een tuinbroek met legerprint, die nonchalant was dichtgemaakt, een pet en stoere veterschoenen.

Foto: Photo News

Hoe de wereldster aan de trui komt is voor de zaakvoerders een raadsel, maar op hun Facebook-pagina reageren ze wel enthousiast op de kledingkeuze van Bieber. “Could you beliebe this?! Justin Bieber in a “Flâneur” sweater!’, staat er te lezen. Voor de liefhebbers: de huidige collectie bestaat uit truien met kap, beschikbaar in donkergroen en zwart. Ze worden verkocht in het restaurant aan 39,95 euro per stuk.

Foto: Photo News

Het is niet de eerste keer dat Bieber voor Belgische mode kiest. Toen hij in 2014 werd ondervraagd op het politiekantoor, droeg hij een gebloemde blazer van de Antwerpse ontwerper Dries Van Noten.

Meer info: www.flaneur.be