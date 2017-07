Sfinks Mixed: vier dagen feesten

Boechout - Sfinks Mixed is al meer dan 40 jaar een vaste waarde in Boechout. Tijdens het vierdaagse wereldmuziekfestival klinkt de Boechoutse slogan 'Een dorp om te ontmoeten' extra luid.

Het festival aan de Molenwei begon ooit als een klein folkfestival in een park hartje Boechout. Inmiddels is het uitgegroeid tot een topper in het ruime festivalaanbod.

Ook dit jaar staat Sfinks Mixed garant voor een eigenzinnig muziekaanbod, vrolijke parades, fanfares, acrobaten, een kleurrijke wereldmarkt en een Kidz Village voor de allerkleinsten.

De festivalweide is vlot bereikbaar met trein, bus, tram of fiets. Het festival is gratis. Een excuus om niet naar Sfinks te gaan is er niet.