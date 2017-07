16 gewonden na rellen op Tempelberg in Jeruzalem

In Jeruzalem is het tot nieuwe onlusten gekomen, hoewel Israël de omstreden metaaldetectoren aan de ingangen aan de Tempelberg heeft verwijderd. Bij confrontaties met de politie in de loop van dinsdagnacht liepen 16 Palestijnen verwondingen op, drie van hen zijn er erg aan toe. Dat deelde de Palestijnse hulporganisatie Rode Halve Maan mee. Net zoals de voorbije dagen gingen duizenden moslimgelovigen in de straten van het oude stadscentrum bidden. Na het nachtgebed kwam het tot rellen met de Israëlische politie.

Meerdere Palestijnse vertegenwoordigers riepen dinsdagavond in Ramallah op tot een escalatie van de protesten. Wasel Abu Yousef, bestuurslid van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), spoorde de Palestijnen aan naar de Israëlische militaire controleposten op de bezette Westelijke Jordaanoever te gaan en te protesteren. Dat berichtte het persagentschap Maan.

Israël had na een bloedige aanslag op 14 juli nieuwe veiligheidscontroles met metaaldetectoren voor moslims aan de Tempelberg (Al-Haram al-Sharif) verordend. De Palestijnen verzetten zich daartegen, omdat ze er een poging van Israël in zien om meer controle over de heilige sites te verwerven.

Israël liet de metaaldetectoren dinsdag weer afbreken, nadat bij rellen vier Palestijnen werden gedood en honderden anderen werden verwond. Een Palestijn had drie Israëlische kolonisten in een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever doodgestoken.

Israël zal in plaats van de metaaldetectoren nu gebruikmaken van hoogtechnologische monitoringmethodes, aldus de regering. De Palestijnen verzetten zich tegen deze nieuwe maatregelen.