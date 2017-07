Er is één ding waar Airbnb-verhuurders niet goed tegen kunnen

De Amerikaanse Dana McMahan is het beu dat ze steeds dezelfde vraag hoort terugkomen als mensen haar via Airbnb contacteren om een kamer in haar huis te huren. Maar al te vaak wordt er volgens haar geïnformeerd of er geen korting mogelijk is omdat het bijvoorbeeld laagseizoen is. Om aan te tonen waarom je dat beter niet doet, pende ze voor The Kitchn een stukje neer met daarin haar vijf redenen waarom ze die vraag altijd afwimpelt.

Je kunt altijd maar proberen en dus zijn er heel wat mensen die verhuurders op Airbnb vragen of er geen korting mogelijk is. Volgens Dana McMahan zijn er velen die op zoek gaan naar de mooiste woningen op de beste locatie, maar omdat die dan meestal te duur zijn voor hen proberen ze af te dingen. Ze heeft er gloeiende hekel aan en dat gaat volgens haar ook op voor de meeste medeverhuurders.

Om aan te tonen waarom je beter geen goedkopere prijs kunt proberen te verkrijgen, heeft ze de vijf belangrijkste redenen opgesomd in een opiniestuk voor The Kitchn.