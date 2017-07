Kempenaars hoeven zich deze week weer niet te vervelen

De zomervakantie nadert zijn punt van halfweg, maar dat doet het aantal activiteiten in de Kempen in deze laatste week van juli niet afnemen. Integendeel, het lijkt er zelfs op dat de Kempenaars nu pas goed op dreef geraken. Een lijvig to-do lijstje…

1. Gewestelijke veeprijskamp

Wat: Naar jaarlijkse gewoonte worden de koeien nog eens uit de stal gehaald om te strijden naar de eerste plaats op de gewestelijke rundveeprijskamp. Deze is voor zowel melkvee, zwartbont en roodbonte koeien, als vleesvee, Belgisch Wit-Blauw. Er vindt ook een juniorshow plaats waarin jongeren (5-25 jaar) de kans krijgen om de koeien op hun beste te laten zien.

Praktisch: woensdag 26 juli vanaf 12.30u op het grasveld op Heide 2 in Retie

Prijs: gratis

2. Circus Pipo

Wat: In zijn circustent brengt Circus Pipo een indrukwekkende show met luchtacrobaten, jongleurs, clowns en een hele menagerie met paarden, ossen, lama, pony, ezels...

Praktisch: woensdag 26 juli om 15u en 18u, vrijdag 28 juli om 18u, zaterdag 29 juli om 15u en 18u, en zondag 30 juli om 11u en 15u op de parking Stadspark, Papenbruggestraat in Turnhout

Prijs: 10 euro

3. Streekproductenmarkt

Wat: Geel startte vorige zomer met de maandelijkse Streekproducten- en ambachtenmarkt. Die werd zo’n succes dat de avondmarkt dit jaar een vervolg krijgt. Het recept: een charmant marktplein, kraampjes met de heerlijkste streekproducten, ambachtslui en gezellige terrasjes. Wallace Pipe Band en Annouck Cloonen zorgen deze editie voor extra sfeer.

Praktisch: woensdag 26 juli van 18u tot 22u op de Markt in Geel

Prijs: gratis

4. Boretti na-Tourcriterium

Wat: De Tourrevelaties Roglic, Groenewegen, De Gendt, Bakelants, Naesen, Vermote, Backaert en klasbakken als Van Avermaet, van Aert en Van den Broeck dokkeren op hun koersfietsen over de Herentalse kasseien in deze dertiende editie van het Boretti na-Tourcriterium. In de namiddag zijn er al wedstrijden voor G-rijders, elite-dames en een bedrijvenkoers.

Praktisch: donderdag 27 juli vanaf 18.30u op de Grote Markt in Herentals

Prijs: gratis

5. Folklorefestival

Wat: Voor de tiende keer organiseren de Gelmelzwaaiers uit Hoogstraten een Internationaal Folklorefestival met een gevarieerd repertoire uit alle windstreken van de wereld. Het grote podium voor het gemeentehuis blijft de vaste waarde, maar het festival breidt voor deze feesteditie uit met twee extra podia met lokale folklore-acts, en op zondag een ambachtenmarkt op de Vrijheid en in de Gravin Elisabethlaan en een foodcorner met foodtrucks.

Praktisch: van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juli bij het Gemeentehuis op de Vrijheid 149 in Hoogstraten

Prijs: 7 euro

6. Westerlo Bruist

Wat: Toerisme Westerlo de tweede editie van Westerlo Bruist. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld het gratis optreden van Guy Swinnen en Band op vrijdagavond. Er is kinder- en straatanimatie, zaterdag aangevuld met een groot barbecuefeest, een optreden van Westelfolk en de openluchtfilm De Premier.

Praktisch: vrijdag 28 juli (vanaf 18u) en zaterdag 29 juli (vanaf 14u) bij Toerisme Westerlo, Sint-Lambertusstraat 4 in Westerlo.

Prijs: gratis

7. Avondmarkt

Wat: Het marktpleintje van het Zilvermeer in Mol doet elk jaar één avond zijn naam heel speciaal eer aan, want dan verandert de leuke plaza van het domein in een bijzonder gezellige marktplaats.Die staat dan vol met allerlei verkoopskraampjes die net zoals elke andere markt de meest uiteenlopende producten aanbieden.

Praktisch: vrijdag 28 juli vanaf 17u op het Zilvermeer, Zilvermeerlaan in Mol.

Prijs: gratis

8. Keiheuvel Fly-In

Wat: Koninklijke Aeroclub Keiheuvel organiseert haar jaarlijkse vliegmeeting of Fly-In. Op deze vliegmeeting worden er diverse oude oorlogsvliegtuigen naast nieuwere sportvliegtuigen uit binnen- en buitenland verwacht, die de bezoekers zowel aan de grond als in actie in de lucht kunnen bewonderen.

Praktisch: zaterdag 29 en zondag 30 juli van 10u tot 18u op de 17de Esc. Lichtvliegwezenlaan 8 in Balen.

Prijs: gratis

9. Boekenmarkt

Wat: een grote tweedehandsboekenverkoop van particuliere verkopers, aangevuld met een enorme lading tweedehandsboeken en -cd’s van de stedelijke bibliotheek. Extra leuk: de auteurs van Rosalie (Brigitte Minne) en Prinses Arabella (Mylo Freeman) komen voorlezen en signeren.

Praktisch: zondag 30 juli van 14u tot 18u op de Markt in Geel

Prijs: gratis