Na-Tourcriterium van Ninove legt Belgische toppers en Daniel Martin vast

Ninove - In Ninove zijn ze ook met hun huiswerk klaar wat betreft hun zesde na-Tourcriterium dat zondag 30 juli plaats heeft op en rond de Onderwijslaan. Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Thomas De Gendt en de Ier Daniel Martin toppen daar, naast nog enkele interessante namen, de affiche.

“Het zijn bewogen maanden geweest voor ons organisatiecomité, Flanders Cycling Events, en de stad Ninove. Amper is de handtekening gezet onder het contract met Flanders Classics om Ninove als nieuwe aankomstplaats van de Omloop Het Nieuwsblad te laten fungeren, of daar dient het na-Tourcriterium zich al aan”, stelt medeorganisator Geert Vandenbon.

“We slaagden er toch in onder andere Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Thomas De Gendt en Daniel Martin vast te leggen. Van Avermaet komt dolgraag naar Ninove. Hij is uitgegroeid tot de beste Belgische renner van zijn generatie. Ronde van Vlaanderen-winnaar Philippe Gilbert weet als geen ander zijn topmomenten te kiezen. Gelukkig behoort zijn ziekte die hem de Tour deed staken tot het verleden. Publiekslieveling Thomas De Gendt zal niet minder strijdlustig zijn na zijn opvallende Tour en de Ier Daniel Martin maakt voor het eerst kennis met ons criterium.”

“De Tour brengt nog mooie namen naar de Denderstad”, vervolgt Vandebon. “Tsjechisch kampioen Zdenek Stybar, de Italiaan Sonny Colbrelli en jongens van bij ons zoals Tiesj Benoot, Frederik Backaert, Guillaume Van Keirsbulck, Thomas Degand en Pieter Vanspeybrouck zullen starten in Ninove. Jurgen Van den Broeck rijdt zijn laatste maanden als prof en wil in schoonheid afscheid nemen. Ook hij maakt zijn opwachting in Ninove. Samen met Laurens De Vreese, pistier Moreno De Pauw, veldrijder Dieter Vanthourenhout en met toekomstige toppers als Brian van Goethem, Boris Vallee, Tim Merlier, Zico Waeytens, Ruben Pols, Alexander Geuens en een tiental eliterenners zonder contract en beloften kunnen we bogen op een mooi deelnemersveld.”

Het programma:

13u45: G-wielrennen

15u00: Dames elite (52,5 km)

17u30: Tijdrit profs over 1 ronde

18u15: Start 6e na-Tourcriterium (75 km)