Kristen Stewart en Stella Maxwell crashen trouwfeest van nietsvermoedend koppel

Kristen Stewart en haar vriendin Stella Maxwell waren per toeval binnengelopen in een pizzeria in Winnipeg in Canada toen ze zagen dat er een huwelijkfsfeest aan de gang was. Ze leken wel zin te hebben in een feestje en vervoegden het nietsvermoedende bruidspaar op de dansvloer. Kayleigh en Kirsten Jennings wisten niet wat hen overkwam.

Kirsten en Kayleigh Jennings konden hun oren niet geloven toen een ober hen kwam vragen of Kristen Stewart en Stella Maxwell hen mochten vergezellen op hun huwelijksfeest. "Is het ok als Kristen en Stella een paar drankjes met jullie meedrinken?", klonk het. De actrice en het topmodel met Belgische roots zijn al enkele maanden een koppel en waren toevallig de pizzeria binnengestapt waar het lesbische koppel zijn trouw vierde.

Kirsten en Kayleigh durfden natuurlijk niet te weigeren. "We zeiden tegen elkaar dat we hen zouden behandelen als normale genodigden en hem met veel gastvrijheid zouden ontvangen", zegt Kayleigh in een interview met CBS News. "We werden formeel aan elkaar voorgesteld en kregen de kans om elkaar de hand te schudden."

"Normale meisjes"

De twee begaven zich ook met het kersverse bruidspaar op de dansvloer en Kristen zou zelfs met de dj een praatje aangeknoopt hebben over muziek. Hoewel sommige gasten onder de indruk waren, bewaarden de twee bruiden hun koel. "Ze gedraagden zich als twee normale meisjes. Ze zien er een beetje Hollywoodiaans uit, maar indien we niet wisten wie ze waren, denk ik niet dat we het doorgehad zouden hebben."

Dj'ed the MOST fun wedding for these incredible woman last night and had an unplanned guest show up to dance with us at the end of the night! Apparently Kristen Stewart loves Beastie boys ! #djkchedda #kirandkay Een bericht gedeeld door Karli Elizabeth Colpitts (@colpitts) op 23 Jul 2017 om 10:06 PDT