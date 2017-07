Noord-Korea dreigt met kernaanval “in hart van de Verenigde Staten”

Als Washington het regime in Noord-Korea probeert af te zetten, dan zal Pyongyang een nucleaire aanval uitvoeren “in het hart van de Verenigde Staten”. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap, op basis van een bericht van het officiële Noord-Koreaanse persagentschap KCNA. Intussen heeft het Pentagon signalen opgevangen die wijzen op de voorbereiding van een nieuwe nucleaire test. Dat meldt een anonieme Amerikaanse Defensiefunctionaris.

“Als de VS het zouden aandurven om nog maar het kleinste teken te geven om onze opperste leider weg te halen, dan zullen we hen treffen met een genadeloze slag met onze krachtige nucleaire hamer, gewet en gehard door de tijd heen”, zegt een woordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken volgens het KCNA-bericht.

Deze dreiging zou er komen na uitspraken van CIA-directeur Mike Pompeo. In een debat vorige week zou hij gealludeerd hebben op een regimewijziging in Pyongyang. Met die uitspraken is Pompeo volgens het Noord-Koreaans ministerie van Buitenlandse Zaken “over de lijn gegaan, en het is nu duidelijk geworden dat het uiteindelijke doel van Trumps regering een ander regime is”.

Al meer dan een jaar loopt de spanning op het Koreaanse schiereiland op: Pyongyang testte intussen al twee kernbommen en verschillende raketten. Op 4 juli nog testte het land een intercontinentale ballistische raket. Volgens analisten bracht deze lancering Noord-Korea weer een stap dichter bij de mogelijkheid om een raket af te vuren die de Amerikaanse deelstaat Alaska kan raken.

De nieuwe test die volgens het Pentagon voorbereid wordt, zou “waarschijnlijk” op 27 juli plaatsvinden, op de 64ste verjaardag van de wapenstilstand van de Koreaanse oorlog. Die dag wordt in het land gevierd als Dag van de Overwinning. Dinsdag had ook Yonhap al gemeld dat Noord-Korea voorbereidingen aan het treffen is.