Onbegrip bij Antwerp over vertrek van Omolo, hoopvolle signalen voor vrijdag

Johanna Omolo is geen Antwerp-speler meer. Gisteren berichtte uw krant al dat de 27-jarige Keniaanse middenvelder naar Cercle Brugge (1B) kon en later op de dag werd de transfer afgerond. Hij tekende voor twee jaar in Jan Breydel. Het vertrek van Omolo is verrassend. De voorbije drie seizoenen was de kilometervreter en recuperator een sterkhouder op de Bosuil en bovendien een van de chouchous van de fans. Bij velen onder hen is het onbegrip groot, bij Cercle zijn ze intussen maar wat blij. De veiligheidsdiensten – politie en brandweer – hielden gisteren inmiddels een eerste inspectie op de Bosuil voor de wedstrijd van vrijdag tegen Anderlecht.