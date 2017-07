Broer van IS-kopstuk kreeg vijf jaar cel in februari en is nu vrij

Antwerpen - Het hof van beroep in Antwerpen heeft beslist Anouar Chaib vrij te laten onder voorwaarden. Zijn advocaat, meester Charlotte De Boeck, had een verzoekschrift ingediend.

Het hof ging daarin mee en legde Chaib wel verschillende voorwaarden op. “Mijn cliënt is vastberaden om aan zijn toekomst te werken en wil niets meer met het radicale milieu te maken hebben”, zegt De Boeck. Chaib werd in februari tot vijf jaar cel veroordeeld in het proces rond The Way Of Life, de opvolger van Sharia4Belgium. Hij probeerde ook naar Syrië af te reizen. Voorhechtenis incluis zat Chaib achttien maanden in de cel.