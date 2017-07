Week voor het huwelijk sloeg hij Sofie nog het ziekenhuis in

Amper een kleine week voor Gregory V.V. (34) met Sofie Daenen (32) trouwde, sloeg hij zijn aanstaande het ziekenhuis in. In de gangen van het ziekenhuis vocht hij het ook uit met enkele agenten. Toch kwam er een trouw. En een Egyptische huwelijksreis met fatale afloop.

Er is in Waregem en omstreken geen agent die Gregory V.V. niet kent. Laat staan dat er ex-vriendinnen rondlopen die niet in de klappen hebben gedeeld. Een blik op het Facebookprofiel van de in Egypte opgepakte moordverdachte leert dat zijn relaties de voorbije jaren steevast eindigden met een hoop verwensingen aan hun adres. “Als hij niet gedronken heeft, is hij een toffe gast”, klinkt het bij de buren, die uit schrik anoniem getuigen. “Het probleem is dat hij altijd gedronken heeft. En dan verandert hij in een agressieve, oncontroleerbare zot.”

In amper drie maanden tijd

Ook Sofie Daenen werd daar nu het slachtoffer van. Volgens Egyptische media werd zijn kersverse bruid zwaar toegetakeld dood teruggevonden. Ze bleek dagenlang mishandeld. Sindsdien zit Gregory V.V. in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh in de cel. Verdacht van moord op de vrouw met wie hij amper twee weken eerder getrouwd was.

Dat trouwfeest vond plaats zonder Sofies familie en een groot deel van haar vrienden, die collectief onheil voorspelden. Meer nog: zelfs haar eigen vader riep haar op niet op het vliegtuig te stappen, “uit vrees dat ze niet meer zou terugkeren”.

“Er was niemand op hun feest”, getuigt Sofies ex-vriend. “Geen vriendinnen, amper familie.” De vriend had tot mei een relatie met de vermoorde vrouw. “Ze heeft die Gregory leren kennen tijdens een avond op café. Plots was ze verliefd, plots was ze verloofd en plots was ze getrouwd. En ik kreeg van hem de raad om vooral uit haar buurt te blijven. En geloof me: bij zo’n agressieve gast als Gregory, een gewezen paracommando dan nog, blijf je beter weg. Hij sloeg zelfs op zijn eigen vrienden.”

De databank van de politie puilt net niet uit van tussenkomsten de voorbije jaren aan zijn huis. Minstens tien keer werd de werkloze agressieveling een tijdlang opgepakt. Telkens ging het om huiselijk geweld, alcoholmisbruik en drugsdelicten. Meermaals dealde hij cocaïne. Er volgde één veroordeling wegens partnergeweld.

Zijn laatste pv heeft met Sofie Daenen te maken en dateert van enkele dagen voor haar trouw. De vrouw werd tijdens een felle ruzie bont en blauw geslagen en belandde in het ziekenhuis. “Toen hij haar uit het ziekenhuis wou ‘evacueren’ en de verpleging dat wou verhinderen, gaf hij enkele agenten klop”, zegt een bron. “Daardoor belandde hij enkele uren in de cel.” Tijdens het trouwfeest verborg ze de blauwe plekken, zeggen haar vriendinnen. Toen ze op 10 juli het vliegtuig naar Egypte nam, zat ze in een rolstoel.

“Sofie was echt doodsbang van hem”, zegt ook haar ex-vriend. “Ze durfde niets meer doen zonder zijn goedkeuring.” Een Egyptische wetsdokter stelde bij de autopsie vast dat haar hele lichaam bont en blauw geslagen was. Bovendien bleek ze vier maanden zwanger. Een zoveelste slachtoffer van Gregory V.V.