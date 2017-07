Premier Michel gaat niet naar MR-partijraad en onderhandelt voort op Hertoginnedal

Brussel - Omstreeks 22 uur zit het uitgebreide kernkabinet nog steeds samen op Hertoginnedal. Over de inhoud van de gesprekken sijpelt niet veel naar buiten. De vergadering ging dinsdagmiddag van start en verliep zowel met iedereen rond de tafel als bilateraal.

Het is onduidelijk of de onderhandelaars de nacht intrekken, op zoek naar een akkoord over alle dossiers die op tafel liggen. Premier Charles Michel ging alleszins niet naar een bijeenkomst van de partijraad van de MR, die het licht op groen moet zetten voor het Waals regeerakkoord met het cdH.