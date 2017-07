Kerkstraat verwelkomt eerste donutzaak

Antwerpen 2060 - Antwerpen-Noord mag vrijdag een donutzaak verwelkomen. In de Kerkstraat opent Nordin El Kadi zijn Monkey Donuts. “Ik wilde als kind altijd een aapje als huisdier”, verklaart hij de naam.

Wie de laatste tijd door de Kerkstraat wandelde, merkte de sticker op de voorruit van het pand misschien al op: een aap met donuts. Monkey Donuts opent vrijdagnamiddag zijn deuren voor alle liefhebbers van zoetigheid. Als de werken op tijd af zijn tenminste, anders zal de grote opening naar zaterdag verschuiven. “We verkopen ijsjes, koffiekoeken en nog andere desserten, maar vanzelfsprekend vooral donuts”, vertelt de kersverse eigenaar Nordin El Kadi (32). “We zullen verschillende smaken serveren zoals chocolade-pecannoot, framboos of pistache. Uiteraard kan je daar een goede kop koffie bijkrijgen. Bovendien kan je ter plaatse aan tafeltjes de lekkernijen nuttigen.”

Nauwelijks concurrentie

In pakweg New York is er niets bijzonders aan een donutzaak, maar in Antwerpen is Monkey Donuts een van de eerste. “Ik heb enkel nog weet van Hooked aan de Oudaan, maar voor de rest heb ik geen concurrenten”, lacht Nordin. “En de mensen beginnen al enthousiast te worden, ik kreeg al bezoekjes van nieuwsgierigen in mijn zaak terwijl ik alles in gereedheid aan het brengen was.”

De naam Monkey Donuts koos hij om een specifieke reden. “Ik wilde als kind altijd een aapje als huisdier, maar dat ging nooit. Dat schoot mij te binnen bij het zoeken naar een naam (lacht). Het klinkt goed en het zal aanslaan bij de kinderen”, hoopt Nordin El Kadi.