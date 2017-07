Hebt u voor 400.000 euro beleggingen?

Onze vraag van gisteren of u misschien voor 200.000 euro hebt belegd in aandelen of obligaties, vereist een precisering. In het voorstel van premier Michel gaat het om een taks op effectenrekeningen vanaf 200.000 euro per persoon. Wie getrouwd is, mag dus 400.000 euro aan beleggingen hebben voordat Michel aanklopt.

Volgens Open Vld ligt die ondergrens toch te laag en wordt de middenklasse getroffen, terwijl het een rijkentaks zou moeten zijn.

Tussendoor: de taks zou 0,1% bedragen.

Een cruciale vraag is dan waar de scheidslijn ligt tussen middenklasse en rijken. In een opiniestuk stelt fiscaal specialist Michel Maus dat we wel een Europese norm hebben voor armoede: 60% van het gemiddelde inkomen, of 1.114 euro netto per maand voor een alleenstaande en 2.341 euro voor een gezin met twee kinderen. Maar voor rijkdom bestaat zo’n norm niet. Wat de partijen marge geeft om zich te profileren in naam van die niet afgebakende middenklasse. Politici zijn dol op de middenklasse, omdat de meeste kiezers het idee hebben dat ze ertoe behoren.

Maus geeft zelf een mogelijke indicatie voor een scheidslijn: op het spaarboekje zijn de eerste 1.880 euro aan interesten vrijgesteld. Dat betekent dat u 376.000 euro op uw spaarrekening mag hebben voor u belast wordt op de interest.

Een andere indicatie komt uit onderzoek naar de Belgische vermogens door professor Ive Marx en doctoraalstudente Sarah Kuypers van de Universiteit Antwerpen:

- in 2014 had 11% van de gezinnen beursgenoteerde aandelen, zo blijkt, voor een gemiddelde waarde van 55.000 euro en een mediaanwaarde van 10.000 euro (mediaan: evenveel mensen hebben meer of minder).

- 8% van de gezinnen had obligaties, gemiddeld 41.000 euro, mediaan 12.000 euro.

- 21% zat in beleggingsfondsen met aandelen en obligaties, gemiddeld voor 102.600 euro, mediaan net geen 30.000 euro.

De 400.000 euro per huishouden van Michel lijkt in deze context een behoorlijk genereuze norm. Of nog: veel Belgen zouden maar wat graag in aanmerking komen voor de taks, maar raken niet in de buurt.

Het blijft natuurlijk een zuivere vermogenstaks en een nieuwe belasting, twee keer een zure appel voor rechts. En er zijn zeker mensen uit de middenklasse die door hard werken, zuinig leven, veel sparen en misschien een erfenis zo’n bedrag kunnen beleggen en die niet zitten te wachten op een taks – hoe laag ook – op hun zuurverdiende kapitaal. Maar mensen zitten ook niet te wachten op lagere pensioenen (voor wie ziek of werkloos was), langer moeten werken, besparingen in de ziekteverzekering of begrotingstekorten die nieuwe snoeirondes noodzakelijk maken. De factuur moet billijk verdeeld worden.