Cafévriend bekent moord op jarige Yves: “Niets aan hem deed vermoeden dat hij iemand had gedood”

Amper 24 uur nadat het lichaam van Yves Van Oers (37) in zijn appartement in de Ekerse Konijnenberg was gevonden, werd bij de onderzoeksrechter in Antwerpen al een verdachte voorgeleid. De 24-jarige Tom V. uit Stabroek heeft bekentenissen afgelegd over de moord. De twee mannen kenden elkaar van de cafés in Mariaburg.

De onderzoekers van de moordbrigade van de federale gerechtelijke politie kwamen de 24-jarige cafévriend van slachtoffer Yves Van Oers al snel op het spoor. Tom V. was zaterdagnacht ook in café Den Treffer gesignaleerd. Van Oers vierde er zijn 37ste verjaardag en sloot de avond af in zijn stamcafé. Rond 3u verlieten hij en Tom V. samen de zaak. Een uur later hoorden de buren Yves Van Oers thuiskomen.

Maar maandagochtend begonnen ze argwaan te krijgen. Ze alarmeerden de moeder van Yves Van Oers, die samen met de bovenbuur naar binnen ging. In het appartement troffen ze het levenloze lichaam van de dertiger aan.

Na moord weer op café

Nadat hij zijn cafévriend de keel had overgesneden en was weggevlucht, gedroeg Tom V. zich niet anders dan normaal. “Maandagmiddag is hij hier nog geweest”, zegt Louisa Webbers van café De Kroon in Ekeren-Donk, de stamkroeg van de verdachte. “Niets aan hem deed vermoeden dat hij iemand had gedood. Hij deed normaal, zoals anders.”

In het café staat Tom V. bekend als een gewone jongeman. “Hij kwam hier elke week, maar er is nooit een probleem geweest”, zegt Webbers. Ook met Van Oers waren er nooit problemen in het café.

Motief onduidelijk

Nadat Tom V. maandagavond al door de speurders van de moordbrigade was ondervraagd, werd hij gisterochtend voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “De verdachte heeft bekentenissen afgelegd”, bevestigt parketwoordvoerster Lentle Jespers. Tom V., die niet eerder met politie en justitie in aanraking was gekomen, werd aangehouden op verdenking van moord. Hij is opgesloten in het arresthuis in de Begijnenstraat in Antwerpen. Zijn advocaat Carl Slabbaert wil geen commentaar kwijt.

Of Tom V. bij de onderzoeksrechter gezegd heeft waarom hij zijn slachtoffer met een mes om het leven heeft gebracht, is niet duidelijk. Volgens politionele bronnen gaat het om een passionele daad.