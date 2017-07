Afbraak sociale flats begint in september

Boom - Op 18 september start de afbraak van de 160 onveilige flats in de Velodroomstraat. De werken duren zes maanden. Nadien volgen er nog 77 in Terhagen.

De drie appartementsgebouwen, gelegen in de Velodroomstraat waren woonklaar in oktober 1994 en werden gebouwd in het kader van Domus Flandria. Het gaat in Boom in totaal om 160 appartementen. Al snel bleek dat de kwaliteit van de gebouwen te wensen overliet. Ze waren van bij de start een zorgenkind voor de sociale bouwmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek. Tal van bouwkundige problemen leidden tot ontevredenheid bij de bewoners.

Brandgevaar

In 2012 bleek dat het gebouw onveilig was voor bewoners, omdat brand makkelijk verspreid kon geraken doorheen de gebouwen en het gebouw deels moeilijk geëvacueerd kon worden. Al in 2013 werd beslist om de gebouwen in de Velodroomstraat (Boom) en de Putstraat en Nieuwstraat (Terhagen) niet te renoveren. De afbraak van de 77 appartementen in Terhagen is ten vroegste eind 2017 voorzien.

Inmiddels zijn in Boom bijna alle flats ontruimd. “Op 18 september start de afbraak, die ongeveer zes maanden zal duren. Op 6 september vindt er om 19.30u een infovergadering plaats voor de omwonenden in het PTS in de Beukenlaan”, zegt Frank Maeremans, algemeen directeur van Goed Wonen Rupelstreek.