Om en bij de zeventig voetbalshirts van Royal Antwerp Football Club heeft Dries Luyts (36) ondertussen. “En ik blijf zoeken naar zeldzame exemplaren”, zegt hij.

Vrijdagavond wordt voor het eerst in dertien jaar opnieuw eersteklassevoetbal gespeeld op de Bosuil in Deurne-Noord en daar kijkt iedereen die zijn of haar hart verloren heeft aan de Great Old naar uit. ...