Oppositie is niet blij met vernieuwde dorpskern

Sint-Katelijne-Waver - Bert De Keyser van oppositiepartij CD&V in Sint-Katelijne-Waver heeft geen goed oog in de werken rond de dorpskernvernieuwing van de Elzestraat. “De site is herschapen tot een betonnen woestijn”, meent hij.

De dorpskern van de Elzestraat in Sint-Katelijne-Waver ondergaat momenteel een make-over. De parking aan het nabijliggende Sint-Michielsdomein en het zwembad werden al aangelegd, maar nu is het de beurt aan het dorpsplein zelf. “Voor het nieuwe wegdek werd een enorm grof materiaal gekozen dat anno 2017 eigenlijk alleen nog gebruikt wordt in melkveestallen. Het geeft een mistroostige indruk op een dorpsplein dat bruisend zou moeten zijn. Daarnaast gaat het bestuur er een parkeerverbod invoeren en de terrassen van verschillende horecazaken verkleinen. Hierdoor hebben we al emotionele reacties binnengekregen van inwoners van de woonkern. In de verbinding tussen het zwembad en het dorpsplein blijft het water zelfs op de tegels staan, en we hopen dat het gemeentebestuur hier tijdig iets aan doet. We hebben dit project inderdaad goedgekeurd op de gemeenteraad, maar hebben toen om meer details rond de plannen gevraagd en ze niet gekregen”, zegt De Keyser.

“Er wordt kritiek gegeven op een werf die nog maar half afgewerkt is. Je kunt het vergelijken met een huis in ruwbouw, dit komt ook niet overeen met de uiteindelijke woning. Uiteraard moet alles in orde zijn en gaat er nog overleg gepleegd worden met de aannemer, maar verder zitten we op schema”, zegt schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA). Op 16 september staat de officiële heropening van de dorpskern op de planning.