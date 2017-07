Blaasveld / Willebroek - De familie Vermeeren – Brouwers uit Blaasveld (Willebroek) is de wanhoop nabij. De afgelopen maanden bezochten ze maar liefst 98 potentiële huurwoningen, maar voorlopig wil niemand aan hen verhuren.

Bij Gunter (43) en Cynthia (42) is er altijd leven in huis. Het kroostrijke gezin, met twee jongens van 18 en 13 jaar en vier meisjes van 16, 6, 3 en 2 jaar oud, woont momenteel in Blaasveld. Begin dit ...