Vrijgelaten schutter stripclub niet vervolgd voor moordpoging

Perparim G. is vrijgelaten in afwachting van zijn proces.

Grobbendonk / Herentals - De man uit Herentals die april een schot loste aan ’t Hazepad in Grobbendonk, wordt niet vervolgd voor poging tot moord. Hij moet zich wel verantwoorden voor inbreuken op de wapenwet en bedreigingen. Hij is dinsdag vrijgelaten onder voorwaarden.

De politie van de zone Neteland werd zondagochtend 9 april rond 3u opgeroepen voor een schietpartij aan ambianceclub ’t Hazepad op de Herentalsesteenweg in Grobbendonk. Toen de agenten toekwamen, was de dader al gevlucht. De kogel was in de dakgoot beland.

De Kosovaar Perparim G. (51) uit Herentals meldde zich drie dagen later bij de politie. Hij werd aanvankelijk verdacht van poging tot moord en verboden wapenbezit. Dat betekent dat het parket er kort na de feiten vanuit ging dat de man de bedoeling had iemand te doden.

Tijdens het onderzoek werd de kwalificatie afgezwakt naar het uiten van bedreigingen met een wapen en inbreuken op de wapenwetgeving. De verdediging vindt de herkwalificatie terecht. “Het schot is in het tumult gelost. De kogel is naar boven gevlogen”, zegt meester Karolien Van de Moer. “Er is niet gericht geschoten.”

De raadkamer verwees het dossier dinsdag naar de correctionele rechtbank. In afwachting van zijn proces werd Perparim G. vrijgelaten. Hij moet zich houden aan een avondklok, zijn werk hervatten en in begeleiding gaan voor zijn alcoholprobleem. Hij mag geen horecazaken meer bezoeken.