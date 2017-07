Kalmthout - Het gemeentebestuur draagt drie oude brandweerwagens officieel over aan de vzw Vriendenkring Brandweer Kalmthout. De oude dag van deze oldtimers is nu verzekerd. Ze vinden een onderdak in de schuur van een boerderij in Achterbroek.

Voorlopig staat het trio nog opgesteld in de oude kazerne aan het gemeentehuis. “De oudste is een materiaalwagen gebouwd in 1943. Er zijn zitplaatsen voor ­negen brandweerlui, maar een pomp of een watertank ...