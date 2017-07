Fietspaden veiliger door nieuwe verlichting

Brasschaat - De verbindingsweg tussen Hoogboomsesteenweg en Mishaegen wordt veiliger door betere verlichting. Datzelfde geldt voor de Van Peeldreef in het centrum van de gemeente.

Het Brasschaatse gemeentebestuur investeert iets meer dan 42.000 euro in de nieuwe verlichting. De verbindingsweg tussen de Hoogboomsesteenweg en de Mishaegen wordt vaak door fietsers gebruikt die dan in Kapellen de trein nemen.

“Dat fietspad was al vrij veilig, maar voor het comfort van de fietser gaan we voor een goede verlichting zorgen. Vooral tijdens de donkere winterdagen werd duidelijk dat verlichting er nodig is. Het fietspad is belangrijk voor het woon-werkverkeer van veel mensen”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk de Kort (CD&V).

Ook de Van Peeldreef krijgt fietspadverlichting. De Van Peeldreef verbindt de Prins ­Kavellei met de Van Hemelrijcklei.

“In het gedeelte Mishaegen-Hoogboomsesteenweg investeren we 33.917 euro. In de Van Peeldreef is dat 8.439 euro. Deze investeringen kaderen in het masterplan openbare verlichting. Daar wordt in de toekomst nog een verlengstuk aangebreid. We gaan ook nog fietspadverlichting laten installeren op de Lage Kaart, voor de volledige lengte van de straat. Dat gaat over een afstand van zo’n vijf ­kilometer. De Lage Kaart verbindt de wijk Mariaburg met de Ploegsebaan in de wijk ­Bethanie. De Lage Kaart wordt eveneens zeer druk gebruikt door fietsers. Veel scholieren fietsen langs daar”, voegt Dirk de Kort er nog aan toe.