Mol - De drie Molse golfclubs uit Achterbos, Postel en Rauw organiseren op zondag 30 juli een unieke wedstrijd die plaatsvindt op de locaties van de drie clubs. De gemeente steunt het initiatief en wil zo Mol als golfmekka promoten.

De gemeente Mol is op vlak van golfen een unicum in Vlaanderen. “Als enige gemeente beschikken we over drie prachtige golfclubs”, zegt schepen van Sport Christophe Verdonck (CD&V). “In ...