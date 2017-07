Bruisen in de tuin van toeristische dienst

Westerlo - Toerisme Westerlo organiseert dit weekend de tweede editie van Westerlo Bruist. Nieuw dit jaar is het gratis optreden van Guy Swinnen en Band in de tuin van de toeristische dienst.

Westerlo Bruist start op vrijdag 28 juli met een gezellig terras in de tuin in Sint-Lambertusstraat 4 in Westerlo. Vanaf 18u kunnen de kinderen zich uitleven op springkastelen en volwassenen kunnen genieten van een straatanimatie-act. Om 20.45u treedt Guy Swinnen en Band op, het muzikale hoogtepunt van de avond. “Het is de eerste keer dat wij een bekende artiest uitnodigen voor een gratis optreden in onze tuin”, vertelt Kristel Mariën van Toerisme Westerlo. “Hiermee willen we niet alleen inwoners van Westerlo, maar ook mensen uit een ruimere regio bereiken.” Op zaterdag 29 juli kunt u vanaf 15u samen met vrienden of familie genieten van een barbecue. “Het is de bedoeling dat mensen elkaar beter leren kennen en een babbeltje doen terwijl ze samen rond de klaargezette barbecues hun eigen stukje vlees of vis bakken. Dit was vorig jaar een groot succes”, vertelt Kristel. Breng dus zeker eigen vlees of vis mee, bestek en drank zijn voorhanden. Om 19.30u geeft Westelfolk het beste van zichzelf, daarna kunt u om 22u in openlucht kijken naar de Vlaamse film De Premier.

www.toerismewesterlo.be