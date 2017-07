Verdachte hacking Antwerpse haven opgepakt in Spanje

De Spaanse politie heeft A.V.D.B. opgepakt. De man wordt in Antwerpen gezocht voor zijn rol in een omvangrijk drugsdossier waarbij computerspecialisten de systemen van havenbedrijven hackten.

Het dossier van de hacking in de Antwerpse haven is er een dat tot de verbeelding spreekt. Van 2011 tot 2013 slaagde een bende rond de Nederlander Orhan A. erin duizenden kilo’s drugs in te voeren langs de Antwerpse haven. Onder meer een lading van 1.100 kilo heroïne werd onderschept.

De groep wordt ook verdacht van het invoeren van meer dan twee ton cocaïne. Om de drugs het land in te krijgen, had de organisatie een vernuftig systeem op poten gezet. Telkens konden truckers van de bende containers ophalen nog voor de eigenlijke eigenaar er om kwam. Telkens waren de criminelen in het bezit van alle codes en documenten.

‘Ethisch’ hacken

Lang speurwerk van de federale gerechtelijke politie bracht uiteindelijk aan het licht wat er was gebeurd. Enkele IT-specialisten die op de loonlijst van de drugsbende stonden hadden zowat alle grote spelers in de haven gehackt. MSC, DP World, PSA en CSAV: allemaal werden ze het slachtoffer van de gehaaide bende.

De fraude kwam aan het licht toen werknemers van MSC klaagden over te trage computers. Toen werd duidelijk dat inbrekers op verschillende plaatsen in het computersysteem toestelletjes hadden geïnstalleerd waarmee ze het hele netwerk konden controleren.

Opvallend is dat de hackers die door de bende ingeschakelden – naar eigen zeggen onder dwang– zich voordien publiek hadden geprofileerd als ethische hackers. Bedrijven konden van hun diensten gebruikmaken om de veiligheid van de systemen te controleren.

In 2013 werd de bende grotendeels opgerold. De Nederlandse autoriteiten ontfermden zich over het drugsluik. De hackende IT-specialisten werden opgepakt door justitie in Antwerpen. Vier jaar later is de zaak nog niet voor de rechtbank gekomen. Mogelijk kan de arrestatie van A.V.D.B. in Spanje het onderzoek vooruithelpen, daar rekenen bronnen bij de politie alleszins op. Speurders van de federale gerechtelijke politie halen de 34-jarige verdachte volgende week op.

Verwarring met Boi R.

De arrestatie van A.V.D.B. viel quasi samen met die van Boi R. (41), eveneens in Spanje en eveneens op vraag van België. Dat zorgde op internet voor verwarring. Boi R., die destijds in Ravels woonde, werd evenwel opgepakt omdat hij nog een celstraf van zes jaar moet uitzitten. In 2008 veroordeelde het hof van beroep in Antwerpen hem voor zijn betrokkenheid bij de bende rond Jack Romijn. Die naar Arendonk uitgeweken Nederlandse manegehouder kreeg in België acht jaar cel voor het verhandelen van 25 ton hasj. Boi R. was zijn rechterhand. R. verdween spoorloos, maar werd dus recent opgepakt in Spanje, bevestigen politionele bronnen.