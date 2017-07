Stevige gitaren en funky beats: alles wat je moet weten over Linkeroever

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus vindt op de Boeienweide voor alweer de dertiende keer Linkerwoofer plaats. Het festival maakte sinds de start in 2004 een hele evolutie door en pakt ook dit jaar weer uit met een fraaie affiche, waaronder heel wat Antwerpse helden. Hieronder geven we een overzicht van wat er dat weekend aan de linkeroever van de Schelde zoal te beleven is.

Optredens

Op de twee podia (pardon: één podium en een tent) krijg je tijdens Linkerwoofer een prima mix van rock, elektronica, pop, funk en nog veel meer geserveerd.

Zo geven op vrijdag o.a. Admiral Freebee, Stef Kamil Carlens, Compact Disk Dummies, Pomrad en Discobar Galaxie het beste van zichzelf.

Admiral Freebee

Foto: DBA

Zaterdag doen ze er nog een fors schepje bovenop met concerten van Absynthe Minded, Ertebrekers, Maurits Pauwels Groep, DAAU, Magnus en supergroep Rheinzand, met leden van o.a. Das Pop en The Glimmers.

Rheinzand

Ook jong talent krijgt op Linkerwoofer alle kansen: dit jaar werden er uit meer dan 100 inzendingen twee groepen gekozen die elk een festivaldag mogen openen. Op vrijdag is dat blew., op zaterdag Tarbat.

blew.

Een volledig overzicht van het programma vind je hier.

Kinderpret

De kindjes worden ook niet vergeten op Linkerwoofer en dan met name op zaterdag: zo komt de enige echte Kapitein Winokio op bezoek en kunnen de kids deelnemen aan verschillende workshops bellenblazen. Er staat ook een heus springkastelenparadijs op de Boeienweide en tenslotte is er kindergrime voorzien.

Praktisch

Op vrijdag 4 augustus opent Linkerwoofer om 17u30 zijn deuren, de eerste groep geeft om 18u de aftrap. Op zaterdag 5 augustus kan je vanaf 13u30 op het festivalterrein terecht.

Dagtickets kosten € 12. Als je zaterdag voor 15u aan de kassa arriveert betaal je maar € 10. Er zijn geen combitickets of voorverkoop.

Voor de honger staan er maar liefst 17 foodtrucks paraat.

Linkerwoofer heeft een prachtige locatie: de Boeienweide –het Maritiem Openluchtmuseum- aan de linkeroever van de Schelde.

Het festival is vlot bereikbaar. Ze raden aan om met het openbaar vervoer of met de (brom)fiets te komen; voor tweewielers is er een ruime parking voorzien. Voor wie met de wagen naar Linkeroever afzakt zijn er twee mogelijkheden: ofwel in de directe omgeving betalend parkeren, ofwel gebruik maken van de Park & Rides aan de Blancefloerlaan. En vergeet die beruchte lage-emissiezone niet!

En altijd handig: je kan op het festivalterrein met Bancontact betalen.

Hier vind je een overzicht van alle praktische informatie.