Ontsnapte gevangene zat in cel voor home-invasion bij 87-jarige Antwerpse: “Moeder heeft veel schrik”

Antwerpen -

Hamed T., de 33-jarige man die donderdag ontsnapte uit een politiecombi, zat in de cel voor een brutale home-invasion in Antwerpen. Zijn 87-jarige slachtoffer is doodongerust nu haar overvaller op vrije voeten is. “Waarom verstuurt men geen opsporingsbericht”, vraagt haar dochter zich af.