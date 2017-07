Vernieuwde stratenplannen vallen vanaf 2018 in de brievenbus

Aartselaar - De gemeente Aartselaar gaat samenwerken met Horemans nv voor de opmaak van een nieuw stratenplan. Daarop worden ook de trage wegen vermeld.

Eerder dit jaar vroeg oppositiepartij NAP aan het schepencollege om, zoals in het verleden, stratenplannen te laten drukken en aan de bevolking te verspreiden. Schepen Bart Lambrecht (N-VA) antwoordde toen dat dit niet meer mogelijk was via het bedrijf dat dit drukwerk voorheen verzorgde. Bovendien maken de bewoners volgens de schepen meer en meer gebruik van gps en internet om hun weg te vinden.

Toch ging het schepencollege op zoek naar een andere firma om alsnog in papieren plannen te voorzien. Die werd ondertussen met reclame- en adviesbureau Horemans nv ook gevonden. Nog dit jaar ontvangt het gemeentebestuur al een beperkte oplage van 1.000 exemplaren. In 2018 worden 6.600 exemplaren huis aan huis bezorgd. Nog eens 2.500 exemplaren worden verdeeld over de gemeentelijke locaties. U kunt ook een digitale versie raadplegen op www.stadsplannen.be.

De stratenplannen zouden volgens het schepencollege vollediger zijn, want ook de trage wegen worden erop vermeld. En dankzij advertenties van lokale handelaars kan de gemeente de plannen kosteloos laten drukken en verspreiden.