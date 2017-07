Paardenmelkerij stopt na 20 jaar: failliet twee jaar na overname

Lier - In Maaikeneveld is het doek gevallen over de bekende paardenmelkerij. De rechtbank van koophandel heeft eind vorige week De Paardenmelkerij bvba failliet verklaard.

Zaakvoerders Yannick De Cock en zijn moeder Linda De Saegher stonden pas sinds twee jaar aan het roer. Zij namen de paardenmelkerij in mei 2015 over van oprichters Frans De Brabander en Nadine De Hert. De pioniers van het paarden melken in ons land hadden gedurende twintig jaar de paardenmelkerij uitgebaat, maar besloten zich voortaan te concentreren op de verwerking van paardenmelk tot cosmeticaproducten en gingen verder onder Brabanderhof Cosmectis. Het Brabanderhof veranderde van naam in De Paardenmelkerij bvba.

Met het faillissement zien oprichters Frans De Brabander en Nadine De Hert een stuk van hun levenswerk verloren gaan. “Dat doet enorm veel pijn. Twintig jaar hebben we hier met hart en ziel al onze energie en tijd ingestoken. Met de huidige zaakvoerder, die bij ons nog stagiair was geweest, dachten we de juiste persoon voor de overname te hebben gevonden, maar het is helaas anders uitgedraaid”, zucht Nadine. “Voor alle duidelijkheid: Brabanderhof Cosmetics blijft wel bestaan. Wij kopen nu paardenmelk aan bij andere leveranciers.”

Zaakvoerder Yannick De Cock wenste geen commentaar te geven.