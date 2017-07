Putte - Met de eerste VABO Cycling Tour wordt zondag in Putte de aftrap gegeven voor een tweedaags wielerfeest. Maandag start er voor de tweede keer een na-Tourcriterium. Een truiwinnaar uit de Tour is er niet bij, maar de organisatoren mikken toch weer op een geslaagd volksfeest.

Zoals dat gold voor de meeste na-Tourcriteriums in de regio, was het ook voor de organisatoren in Putte geen sinecure om een sterk deelnemersveld bij elkaar te verzamelen. Als smaakmakers worden onder ...