Bloemen voor jubilarissen aan huis geleverd

Mechelen - Schepen Marc Hendrickx (N-VA) ging gisteren in de namiddag op huisbezoek bij een gouden en diamanten echtpaar in Mechelen. De koppels werden daarvoor in de bloemetjes gezet.

Jos Van den Bulck (72) en Josephina De Cuyper (69) uit de Rembert Dodoenstraat, stapten gisteren dag op dag vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje. “Nooit spijt van gehad, ook al zijn we nu beiden minder goed ter been”, zegt Jos. De man studeerde voor bakker maar vond niet meteen werk. “Daarom ben ik als buschauffeur bij De Lijn gaan werken. 25 jaar lang heb ik in het Mechelse, Heist, Tremelo tot in Westerlo rondgereden, tot ik in 1992 moest stoppen”, vertelt Jos. Uit zijn huwelijk met Josephina werd een dochter geboren en die zorgde al voor drie kleinkinderen.

Bij Michel Mestdag (85) en An De Bie (81) in de Duivenstraat werden ter gelegenheid van hun diamanten jubileum zestig kaarsjes uitgeblazen. “Als West-Vlaming zijn we door mijn job bij het transformatorenbedrijf Pauwels Trafo in Mechelen komen wonen”, zegt Michel die als aankoopdirecteur met pensioen is gegaan. Ze hebben twee dochters en vier kleinkinderen. “Werken in de tuin is mijn grote hobby”, zegt de man.