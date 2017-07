Dieven maken jacht op smartphones tijdens Tomorrowland: “Plots stond mijn handtas open”

Verscheidene bezoekers van Tomorrowland zijn vorig weekend op het festivalterrein zelf beroofd van hun smartphone. De daders slaagden er telkens in om het toestel ongemerkt uit de handtas of broekzak van hun slachtoffers te stelen. Allicht gaat het om bendes die doelbewust op zoek gaan naar duurdere toestellen.

Exacte cijfers over het aantal diefstallen op Tomorrowland heeft de federale politie nog niet, en voorlopig wil of kan ze er niet over communiceren. Maar op de sociale media maakten wel al heel wat mensen melding van de diefstal van hun smartphone, meestal peperdure toestellen.

Bart Laureys uit Puurs is een van de slachtoffers. Hij stond met zijn vrienden aan de Garden of Madness, een van de zestien podia op Tomorrowland. “Ik had vlak voor de diefstal nog een foto gemaakt met mijn smartphone. Wellicht hebben de dieven dat gezien, zijn ze me in de gaten beginnen te houden en hebben ze gemerkt in welke broekzak ik mijn telefoon stak. Want korte tijd later leek het alsof ik over iets struikelde. Ik heb toen waarschijnlijk een zetje gekregen van de dief, zodat hij ongemerkt mijn smartphone uit mijn broekzak kon halen. Later werd duidelijk dat niet alleen mijn smartphone was gestolen, maar ook die van een vriend van mij. Een toestel van 800 euro.”

Toestel van vier weken oud

Ook een 20-jarige vrouw uit Amsterdam werd bestolen. “Bij mij is het aan het hoofdpodium gebeurd. We wilden de set van Armin Van Buuren voor geen cent missen. Ik had al enkele foto’s van het podium gemaakt. Net als bij heel wat andere slachtoffers hebben de dieven mijn smartphone daar allicht in de gaten gekregen. Een fonkelnieuwe Samsung van amper vier weken oud. Zo’n exemplaar willen dieven natuurlijk hebben. Hoe recenter het toestel, hoe liever.”

“Toen we even later poseerden voor een foto met enkele vrienden, hebben ze toegeslagen. Ongemerkt hebben ze mijn handtas geopend en de smartphone eruit gestolen. Ik merkte het nadat de foto was gemaakt. Ik was er zeker van dat ik mijn handtas had afgesloten en plots stond ze open. Mijn smartphone was uiteraard nergens meer te vinden”, vertelt ze.

De Amsterdamse alarmeerde meteen haar vrienden. Al meteen bleek ook de smartphone van een van haar vriendinnen weg te zijn. “We hebben nog de functie find my phone geactiveerd en het signaal een tijdlang kunnen traceren op het festivalterrein. Maar na een klein kwartiertje viel het weg. Wellicht omdat de daders de simkaart uit het toestel hebben gehaald.”

“Het geeft een wrang gevoel. Zeker omdat ik mijn hand altijd op mijn handtas leg, net om te vermijden dat er iets uit wordt gestolen. En op een onbewaakt ogenblik slaan ze dan toe. Pijnlijk. Omdat het om een duur toestel ging, maar ook omdat alle foto’s en filmpjes weg zijn. En in de loop van de avond hoorden we meer en meer verhalen opduiken van gestolen smartphones.”

Ook vorig jaar al plaag

Bendes die op festivals smartphones viseren, zijn geen nieuw fenomeen. Meestal gaat het om Oost-Europese bendes die de festivals afschuimen en op een zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk toestellen proberen te stelen. Vorig jaar nog werden vier Roemenen opgepakt tijdens de Lokerse Feesten. Zij hadden meer dan vijftig smartphones van bezoekers gestolen.

Twee jaar geleden liep een andere Roemeen tegen de lamp toen hij met bijna veertig gestolen smartphones werd betrapt na een bezoekje aan Tomorrowland. Ook vorig jaar liep een gsm-dief tegen de lamp op het dancefestival in Boom. Hij was erin geslaagd om 28 toestellen te ontfutselen door mensen te omhelsen en een knuffel te geven.

De organisatoren van Tomorrowland waren gisteren nog niet op de hoogte van een diefstallenplaag. “Iedereen die het festivalterrein betreedt, moet over een geldig toegangsbewijs beschikken. Als er diefstallen zijn geweest, zijn die alleszins gepleegd door iemand met een ticket. Een dat op voorhand aangekocht is, want Tomorrowland is altijd onmiddellijk uitverkocht. We geven bezoekers de raad mee om portefeuilles en dure spullen in de lockers op te bergen”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen van Tomorrowland.

Naast de diefstallen raken heel wat festivalgangers ook gewoon hun toestel kwijt. Dat komt dan tijdens of na het evenement bij de verloren voorwerpen terecht.