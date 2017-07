Rus Sergey Shilov wint Prueba Villafranca de Ordizia

De Rus Sergey Shilov (Lokosphinx) heeft dinsdag de 94e editie van de Prueba Villafranca de Ordizia (cat. 1.1) in het Spaanse Baskenland gewonnen. Hij haalde het voor de Spanjaard Benjamin Prades (Team Ukyo) en Dmitry Strakhov, een andere Rus van zijn team Lokosphinx.

De 29-jarige Shilov toonde zich de sterkste in een spannende sprint en verraste zo de Britse favoriet Adam Yates (Orica-Scott). Yates viel op elf kilometer van het einde aan op de flanken van de Abaltzisketa, een drie kilometer lange klim met een stijgingspercentage van 7,7 procent, maar werd in de laatste hectometers nog overrompeld door de achtervolgende groep met Shilov. Voor Yates was het zijn eerste wedstrijd sinds de Giro, waar hij in mei als negende eindigde in het algemene klassement.

Vorig jaar was het Simon Yates, de tweelingsbroer van Adam, die de Prueba Villafranca de Ordizia op zijn naam kon schrijven. Op de erelijst staat met de betreurde Frank Vandenbroucke ook één Belg, hij won de wedstrijd in 1998.