KLJ viert 90 jarig bestaan met feest- en sportweekend

Kalmthout - De Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ) in Achterbroek bestaat al negentig jaar en dat wordt gevierd. Het beloofd een spetterend weekend te worden met als hoogtepunt het eerste Gewestelijke sportfeest van de regio Antwerpen in 2017.

"KLJ Achterbroek werd in 1927 opgericht en bestaat dit jaar dus reeds 90 jaar", zegt Didier Van Aert. "Ondertussen hebben we de kaap van 100 leden overschreden en daar zijn we heel fier op. We zijn echter nóg trotser op het feit dat haast elk weekend heel wat leden deelnemen aan onze activiteiten".

Voor het feestweekend werd ook de oud-leiding weer opgespoord. Vrijdag 28 juli gaat het feestweekend van start met een barbecue en een reuze bingo. "Reuze mag je trouwens letterlijk nemen", zegt Van Aert. "De ballen zullen uit een gigantische trommel vallen in plaats van de traditionele kleine ton. Je kan aan tafel aanschuiven vanaf 18u en rond 21u, gaat de reuze bingo van start."

Zaterdag 29 juli gaan de festiviteiten verder met een gezinsfietszoektocht van 30 kilometer. Deze fietstocht wordt georganiseerd in samenwerking met de Landelijke Gilden. Inschrijven kan tussen 13 - 14u. Deelnemen kost 4 euro en kinderen onder de twaalf jaar nemen gratis deel.

Groot sportfeest

Zondag 30 juli staat dan het hoogtepunt van het feestweekend gepland, namelijk het eerste Gewestelijke sportfeest van de regio Antwerpen in 2017. Verscheidene afdelingen zullen het deze dag tegen elkaar opnemen in diverse disciplines. "Gedurende de zomer nemen verschillende KLJ's het tegen elkaar op in verschillende disciplines", zegt Van Aert. "Zondag zakken de afdelingen af naar Achterbroek om hun beste beentje voor te zetten. Naast dans-, vendel- en wimpeldemonstraties nemen de afdelingen het ook tegen elkaar op. Dansen, touwtrekken, volksspelen, piramide bouwen, wimpelen en vendelen en zelfs atletiek. Alles komt aan bod. Om ons 90-jarig feest nog wat kracht bij te zetten gaat KLJ Achterbroek een gooi doen naar de hoogste trofee."

Wegomlegging

Het publiek is welkom vanaf 13u en de inkom bedraagt 2 euro. Er is kinderanimatie en een hapje en drankje ontbreken uiteraard niet. Alle festiviteiten gaan door ter hoogte van Vossenstraat 20, in Achterbroek. "Let wel op, we hebben zondag eenrichtingsverkeer", geeft de organisatie nog mee. "Je zal dan moeten doorrijden tot Nieuwmoer om zo het sportfeest te bereiken. Geef in je GPS adres Roosendaalsebaan 98 -2920 Kalmthout in om zeker juist te rijden."

www.kljachterbroek.be