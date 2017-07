Een hele dag babypanda’s knuffelen: beste job ooit?

Een hele dag babypanda’s knuffelen, wat wil een mens nog meer. Als je daar dan nog eens betaald voor wordt, dan zou dat wel eens de beste job ooit kunnen zijn, toch? In een Chinese zoo, het Nationale Wolong Natuurreservaat, vinden ze alvast van wel. Zij gaven dan ook enkele schattige beelden vrij van hun babypandaknuffelaar.

Een hele dag rondlopen in een pandapak, dat moet je er wel bijnemen. Dat ruikt ook niet altijd even goed, want de dierenverzorgers moeten het kostuum insmeren met urine en uitwerpselen van panda’s, zodat het de dieren niet opvalt dat er eigenlijk mensen inzitten.

Dat knuffelen is niet alleen voor het plezier van de mensen, maar vooral voor het geluk van de dieren. De zoo hoopt immers op die manier een normale relatie tussen een babypanda en een moeder na te bootsen. Want deze kleine panda’s zullen vrijgelaten worden, wanneer ze ouder zijn en het is dus heel belangrijk dat zij weten hoe het er in het echte leven aan toe gaat.