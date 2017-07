Burnley haalt met Phil Bardsley vierde zomertransfer binnen

Phil Bardsley verlaat Stoke City en gaat komend seizoen voor Burnley voetballen. Stoke City zou een bedrag ontvangen dat via bonussen tot 1,7 miljoen euro kan oplopen, zo meldde de Premier League-club dinsdag op de clubwebsite. Bardsley ondertekende een contract voor twee seizoenen bij de club van Steven Defour.

Voor de 32-jarige Schot betekent het een terugkeer naar de club waarvoor hij in 2006 zes wedstrijden speelde tijdens een uitleenbeurt van Manchester United. “Sindsdien heb ik bij verschillende clubs gespeeld en ik ben blij dat ik terug ben”, vertelde Bardsley op de clubwebsite van The Clarets. “Het is een club die in de juiste richting gaat dankzij een fantastische manager en een geweldige spelersgroep. Ik kijk ernaar uit om daar deel van uit te maken.”

Bardsley genoot zijn jeugdopleiding bij Manchester United en maakte daar eind 2003 zijn professionele debuut. Daarna werd hij in januari 2004 voor een half seizoen uitgeleend aan Antwerp, waarvoor hij acht wedstrijden speelde. Het was tevens het laatste seizoen in eerste klasse voor Antwerp, dat dit seizoen voor het eerst opnieuw in actie komt op het hoogste niveau. Bardsley belandde in 2008 bij Sunderland, waar hij tot 2014 bleef. Toen maakte hij transfervrij de overstap naar Stoke City. Bardsley verzamelde ook dertien interlands voor het Schotse nationale elftal.

Stoke City en Burnley doen blijkbaar graag zaken met elkaar, want eerder deze maand werd ook al de Ierse aanvaller Jonathan Walters van Stoke City naar Burnley getransfereerd. Burnley haalde naast Bardsley en Walters ook al Jack Cork (Swansea) en Charlie Taylor (Leeds United) binnen.