Extra overnachtingen voor cocoon in a tree

Kalmthout - Gezien het succes van Cocoon in a tree in het Arboretum in Kalmthout, breidt de provincie Antwerpen deze unieke overnachting uit tot 30 september 2017. Alle plaatsen voor juli en augustus zijn volzet. Wie wil logeren tussen de bomen kan dus beter snel zijn voor de extra tickets in september.

