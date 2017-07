OCMW geeft anderstaligen taalbad

Turnhout -

Veertig anderstaligen krijgen vanaf september een taalbad, waarin ze op een informele manier Nederlands leren. Het OCMW van Turnhout maakt hiervoor bijna 16.000 euro vrij. “Anderstaligen geraken moeilijker aan een job, omdat hun kennis van het Nederlands te beperkt is”, stelt OCMW-voorzitter Luc Op de Beeck (CD&V) vast. “Wat wij aanbieden, is een aanvulling op de reguliere taalcursussen.” Het informele leren bestaat uit samen koken, samen zingen, gesprekken voeren rond een bepaald thema, kortom activiteiten waarbij de conversatie en het spontaan leren van de taal centraal staan. “Het is de eerste keer dat we dit doen, dus volgen we de vorderingen goed op.”