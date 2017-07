Antwerp stelt fans gerust voor openingsmatch: “We zitten op schema”

Royal Antwerp FC opent vrijdagavond om 20.30 uur het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League tegen Anderlecht. De club drukt de twijfels of de seizoensopener kan plaatsvinden in het Bosuilstadion, de kop in. “We maken ons geen zorgen”, klinkt het op de webstek.

Geraakt de Bosuil klaar voor de openingswedstrijd tegen Anderlecht? Dat is de vraag die sinds enkele weken op de lippen van elke Antwerpfan brandt. Eerder werd bericht dat de club er gerust op is, maar op ’t Schoon Verdiep wordt getwijfeld of er een positieve uitkomst uit de bus zal vallen.

Geplande inspectie

Royal Antwerp FC ontving dinsdag een geplande inspectie van politie, brandweer en Binnenlandse Zaken. De veranderingen aan het stadion werden nauwkeurig onder de loep genomen. Volgens Antwerp maakten ze daarbij “de opmerking dat er op korte tijd al een substantiële vooruitgang was ten opzichte van vorige jaren”.

Voor de openingswedstrijd van vrijdagavond moeten nog wel enkele zaken in orde worden gebracht. “Deze zaken vallen binnen een kader waarin we kunnen voldoen”, laat de club op zijn website weten. “Ofwel waren de aanpassingen reeds bezig, ofwel waren ze reeds ingepland. Wij maken ons dus geen zorgen over de wedstrijd tegen Anderlecht.”

Verfraaiingswerken

Naast de aanpassingen maakt het bestuur ook werk van onder meer extra verlichting in de stadionomgeving, de vernieuwing van het scorebord, de nieuwe LED-boarding rond het veld, “verfraaiingswerken” aan Tribune 2 en verhoging van het sanitair comfort. “Ondanks de omvang van deze werken staan we nog steeds voor op schema”, verzekert de club.

De overheidsdiensten houden vrijdag nog een controleronde. “Onze club treft alle maatregelen om de opmerkingen tijdig weggewerkt te krijgen. Samen met onze fans kijken we uit naar de wedstrijd!”

