Filmpersonage krijgt bistro in Antwerpen

Antwerpen - Wouter en Ben tellen af naar 2 augustus, de dag waarop ze hun bistro Mr. Hulot in de Grote Pieter Potstraat openen.

Toen Wouter Mariën en partner Ben Nachtegael het pand in de Grote Pieter Potstraat zagen, waren ze meteen overtuigd.

Wouter werkte eerder in de keuken van Salon de Thé Claude op het Conscienceplein, Bistro Bar 2 en de Brusselse AB. “Het werd tijd om zelf iets op te bouwen.” Partner Ben maakt een grotere omschakeling. Hij was jarenlang verkoper voor Dries Van Noten en in kledingzaak Verso, nu gaat hij bistroklanten bedienen. “Maar het is geen sprong in het onbekende, want Ben is kok van opleiding”, sust Wouter.

De naam voor hun bistro kwam dan weer van Wouters vader, die een hevige fan is van Mr. Hulot, een fictief personage uit 1953 van filmmaker Jacques Tati. Voor wie minder vertrouwd is met de Franse film: ook Mr. Beans personage zou inspiratie hebben gehaald bij Mr. Hulot.

“Onze menu moet een spiegel zijn van de Belgische keuken. Ik gebruik verse streekproducten. Bedoeling is een kleine vaste kaart te hebben met een paar blijvers, zoals vol-au-vent, stoofvlees, spaghetti en hamburger. Die kaart willen we steeds aanvullen met suggesties.”

”En vergeet vooral niet ons eigen bier”, kondigt Wouter aan. “Mijn stiefvader, die microbrouwerij Den Triest in Willebroek beheert, heeft speciaal voor ons enkele biertjes gebrouwen: de Mr. Hulot blond en -bruin. Ook een champagnebier hoort tot zijn recentste creaties.”

Mr. Hulot, Grote Pieter Potstraat 36, open op 2 augustus.