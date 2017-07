Drie jaar cel voor reeks woninginbraken

Sint-Gillis-Waas / Zwijndrecht / Stabroek / Lille / Meerhout / Beerse - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Ismet B. (45) veroordeeld tot drie jaar cel voor zes woninginbraken en drie pogingen daartoe. De Montenegrijn maakte deel uit van een rondtrekkende Oost-Europese bende, die aan bijna zestig feiten kon gelinkt worden.

De bende had tussen november 2011 en februari 2015 in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg toegeslagen. Ismet B. was bij negen feiten in Sint-Gillis-Waas, Zwijndrecht, Stabroek, Lille, Meerhout en Beerse betrokken.

Bij de inbraken werd steeds dezelfde werkwijze gehanteerd: met een schroevendraaier werd de (achter)deur open gebroken, waarna de woning overhoop werd gehaald op zoek naar juwelen, laptops, fototoestellen, flessen sterke drank, cash geld etc. De totale buit werd becijferd op ongeveer 90.000 euro.

De zevenkoppige bende - een achtste lid werd door de politie in 2015 doodgeschoten in Zwijndrecht - werd in oktober vorig jaar veroordeeld. Ismet B. kreeg veertig maanden cel bij verstek. Hij werd intussen aangehouden en tekende verzet aan, waardoor hij een nieuw proces kreeg.

De beklaagde vertelde de rechtbank dat hij met een alcohol- en drugsverslaving kampte en dat hij daarom de feiten gepleegd had. De rechtbank veroordeelde hem tot drie jaar cel en verklaarde een illegaal vermogen van 6.000 euro verbeurd. Hij werd in augustus 2015 al voor gelijkaardige feiten veroordeeld en is ook in Duitse, Zwitserse, Zweedse, Oostenrijkse en Griekse politiebestanden bekend voor (zware) diefstal.