Nieuwe James Bond-film komt uit in 2019: “Daniel Craig doet mee”

Foto: © The Hollywood Archive

In 2019 komt een nieuwe James Bond-film uit, zo hebben de producers aangekondigd. Maar over wie de Britse geheime agent speelt, zeggen ze niets.

In een mededeling melden Eon Productions en MGM dat de 25ste Bond-film op 8 november 2019 in de Amerikaanse zalen zal komen.

Over de titel, de cast of regisseur gaven ze geen informatie. Dat wordt pas op een “latere datum” bekendgemaakt, klinkt het.

Maar de New York Times schrijft op basis van twee anonieme bronnen dat de terugkeer van Daniel Craig in kannen en kruiken is. Zelf houdt Craig de lippen nog stijf op elkaar.

Het gonst al lang van de geruchten dat Daniel Craig voor de vijfde keer James Bond zal spelen, ondanks zijn mededeling in een interview dat hij nog “liever zijn polsen zou oversnijden”. Later zei de 49-jarige acteur dat hij moe was tijdens dat interview en dat hij een terugkeer niet uitsloot.

Intussen circuleerden al heel wat namen van mogelijke opvolgers, onder wie Idris Elba en Tom Hiddleston en Tom Hardy. Maar Daniel Craig zou nog altijd de eerste keuze zijn.

Als regisseur wordt Christopher Nolan genoemd als opvolger van Sam Mendes. Nolan maakte al Dunkirk, Memento, Inception, Interstellar en de Dark knight-trilogie.

De nieuwe film wordt opnieuw geschreven door Neal Purvis en Robert Wade, die ook de voorbije films voor hun rekening namen.