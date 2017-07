Defensieve versterking voor Antwerp met Braziliaan Matheus

Antwerpen - Antwerp heeft zich versterkt met de komst van de Braziliaanse verdediger Matheus Borges Domingues. Dat kondigde de nieuwbakken eersteklasser dinsdag aan op de clubwebsite. De 25-jarige Matheus komt over van de Braziliaanse tweedeklasser Londrina EC en ondertekende een contract voor één seizoen plus optie op de Bosuil.

Matheus is een grote centrale verdediger van 1m92 en is al de zevende versterking voor Antwerp in deze zomermercato. Eerder kwamen ook al Sinan Bolat (Arouca), verdedigers Moustapha Bayal Sall (Al-Arabi) en Dylan Batubinsika (PSG), middenvelder Reda Jaadi (KV Mechelen) en buitenspelers Zotsara Randriambololona (Virton) en Ivo Rodrigues (FC Porto) The Great Old versterken.

Antwerp trapt vrijdagavond de Jupiler Pro League op gang met een thuiswedstrijd tegen landskampioen Anderlecht. Het wordt de eerste wedstrijd in de Belgische hoogste klasse sinds 2004 voor de oudste club van ons land.