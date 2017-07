Drucker wint vierde rit in Ronde van Wallonië, Teuns blijft leider

De Luxemburger Jean-Pierre Drucker (BMC) heeft dinsdag de vierde etappe in de Ronde van Wallonië (2.BC) op zijn naam geschreven. Na 164,1 kilometer tussen Brussel en Profondeville was Drucker in een massaspurt enkele centiemeters sneller dan de Brit Adam Blythe (Aqua Blue) en onze landgenoot Jonas Van Genechten (Cofidis). Ook Jasper De Buyst (Lotto Soudal) en Bert Van Lerberghe (Sport Vlaanderen-Baloise) finishten als respectievelijk vijfde en negende nog in de top 10. Dylan Teuns (ook BMC) behoudt de leiding in het algemeen klassement.