Al 225 doden door moessonregens in India

Zware moessonregens hebben grote delen in het noordwesten van India onder water gezet. In de deelstaat Gujarat werden de voorbije dagen rond de 33.000 mensen voor de overstromingen in veiligheid gebracht. Dat deelde een woordvoerder van de rampenbestrijding dinsdag mee. Minstens 64 mensen kwamen sinds het begin van de moessonperiode dit jaar in Gujarat door onweders om het leven.

De moessontijd op het subcontinent duurt van juni tot september. De afgelopen dagen heeft het echter vooral in het westen van India bijzonder hard geregend en de weersvoorspellingen kondigen tot donderdag nog meer stortregens aan.

Volgens cijfers van de nationale rampenbestrijdingsdienst zijn in heel het land tussen 1 juni en 21 juli 225 mensen door de gevolgen van de moesson omgekomen, waarvan alleen al 75 in de noordoostelijke deelstaat Assam. Vele mensen zijn verdronken, anderen kwamen om door grondverschuivingen of elektrocutie. Ruim 2,7 miljoen mensen zijn rechtstreeks door het barre weer getroffen.

