“King of the Belgians” is geen finalist voor Lux-prijs van Europees Parlement

Brussel - “Beats per Minute”, “Sami Blood” en “Western” zijn de drie finalisten voor de Lux-prijs van het Europees Parlement. De Belgische film “King of the Belgians”, die tot de tien genomineerden behoorde, haalde de finale dus niet. Dat heeft de voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, dinsdag aangekondigd.

Met zijn jaarlijkse filmprijs wil het Europees Parlement Europese films bekendmaken en verspreiden binnen de Europese Unie. Een panel van 21 filmkenners koos uit de tien genomineerde films drie finalisten, die dinsdag werden bekendgemaakt.

Deze drie worden vervolgens in het kader van de Lux Film Days vertoond in meer dan 40 steden in de 28 lidstaten, en worden daarvoor ondertiteld in de 24 landstalen. De europarlementsleden bepalen uiteindelijk welke film de prijs wint. De winnaar wordt onthuld tijdens de plenaire zitting in Straatsburg op 15 november.

Sinds de prijs in 2007 in het leven geroepen werd, was “King of the Belgians” de zesde Belgische film die de officiële selectie haalt. “Le Silence de Lorna” van de gebroeders Dardenne won de prijs in 2008, en Felix van Groeningens “The Broken Circle Breakdown” in 2013.

