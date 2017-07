Alpaca’s in Planckendael krijgen wel heel vreemde make-over

Mechelen - Wat is er met de alpaca’s in Planckendael gebeurd? Dat vragen heel wat bezoekers zich af, wanneer ze langs het verblijf van de beestjes passeren. Die zien er immers heel apart uit momenteel, met een kortgeschoren lijf en een harig gezicht. “Tijd om te scheren”, zo schreef de dierentuin ter verduidelijking op hun Facebookpagina. De foto’s die ze de wereld in stuurden, brengen sowieso een lach op je gezicht.

Foto: Planckendael/Jonas Verhulst

Alpaca’s moeten één keer per jaar naar de kapper. Dat gebeurt meestal in de zomermaanden, want dan hebben de dieren het liever minder warm. Er is dan ook nog genoeg tijd om hun vacht opnieuw te laten groeien voor de winter, zodat ze het dan terug lekker warm hebben.

Meestal scheren de verzorgers alpaca’s helemaal kaal, maar in Planckendael gaan ze voor een andere stijl, zo blijkt. Sommige verloren alleen de vacht op hun achterste, sommige blijven over met alleen een donzige haardos of een stevige baard. Een modestatement? Of scheren ze hun dieren in stadia? Het ziet er in ieder geval heel stoer uit.